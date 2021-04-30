С 19 по 28 апреля 2021 года сотрудники Госавтоинспекции района и 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области проводили профилактические рейды, направленные на выявление и пресечение фактов эксплуатации транспортных средств, светопропускание стекол которых не соответствует установленным нормам.

Согласно техническому регламенту ветровое стекло и стекла, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должны пропускать свет не менее чем на 70%. Тонировка прочих стекол не запрещена (за исключением зеркальной тонировки).



За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств») в виде штрафа в размере 500 рублей. При отказе водителя устранить нарушение на месте ему вручается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения. Водители, не выполнившие требование, будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», которая влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.





За время проведения мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции и 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области всего выявлено 18 фактов эксплуатации транспортных средств, светопропускание стекол которых не соответствует установленным нормам.





Госавтоинспекция Чановского района