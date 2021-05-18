В целях урегулирования своего правового положения (в случае нахождения на территории Российской Федерации незаконно - в нарушении действующего законодательства Российский Федерации) Вы вправе до 15 июня 2021 года обратиться в подразделения по вопросам миграции для продления срока временного пребывания на территории Российской Федерации, при этом такая мера административного воздействия как административное выдворение не применяется.

После процедуры фотографирования, дактилоскопирования, принимающая сторона осуществляет постановку Вас на миграционный учет по месту пребывания.

Иностранные работники, прибывшие на территорию Российской Федерации как в визовом, так и в безвизовом порядке въезда, должны получать разрешения на работу и патенты, а также своевременно производить оплату налога, предусмотренного за патент.

Обратиться за получением может каждый иностранный гражданин, независимо с какой целью он прибыл на территорию Российской Федерации.

В настоящее время не учитывается также и срок обращения с документами для оформления патента.

Обязательным условием привлечения иностранных работников для работодателя является подача соответствующего уведомления в территориальный орган МВД России/

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области