Уважаемые автовладельцы!

2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области информирует Вас о том, что Государственные услуги, предоставляемые ГИБДД в электронном виде, уже доступны Вам.

Многие из Вас, наверное, слышали и знают, что есть такой сайт «

Госуслуги

», только не все им пользуются.