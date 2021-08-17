19 сентября 2021 года, в ходе проведения единого дня голосования, на территории Чановского района состоятся выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, а так же выборы депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления Новосибирской области. В целях предупреждения нарушений общественного порядка и избирательного законодательства, в период с 16 августа по 20 сентября, в Отделе МВД России по Чановскому району открыта телефонная «горячая линия», для обращения граждан по фактам нарушения общественного порядка и избирательного законодательства.

По фактам нарушения законодательства граждане могут круглосуточно обратиться по телефону «горячей линии» Отдела МВД России по Чановскому району - 8(383) 67- 21-679 или 02.

Отдел МВД России по Чановскому району