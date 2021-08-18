По итогам семи месяцев 2021 года, на территории Новосибирской области зарегистрировано 129 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погибло 5 и ранено 143 детей. С участием водителей в состояние опьянения произошло 92 ДТП, в которых погибло 28 и получили травмы 105 человек.

В целях недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий на территории Чановского района пройдут оперативно-профилактические мероприятия под условными названиями: «Детская безопасность» и «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, а так же уделят особое внимание нарушениям правил дорожного движения детьми пешеходами, велосипедистами и мопедистами, а также водителями транспортных средств, нарушающих правила перевозки детей пассажиров. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Данные мероприятия, будут проводиться в периоды: Нетрезвый водитель с 20 по 23 августа 2021 года, Детская безопасность с 16 по 20 августа 2021 года и с 23 августа по 03 сентября 2021 года.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Так же Госавтоинспекция района просит граждан сообщать о всех фактах, управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679 или 102.



Госавтоинспекция Чановского района



