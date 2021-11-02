Когда Вы заказываете аферистам поддельный COVID-сертификат, то они могут воспользоваться данной ситуацией, чтобы путем шантажа выманить у Вас деньги. Это происходит следующим образом.

Вы купили поддельный документ, через некоторое время вам приходит \"СМС\"сообщение о том, что врач, подпись которого стоит на фальшивом сертификате, задержан сотрудниками правоохранительных органов и теперь Вам грозит уголовная ответственность за использование поддельного документа. Чтобы этого не случилось, доверчивым гражданам предлагается за определенную сумму удалить всю переписку с данными о криминальной сделке. Таким образом жертва обмана расплачивается за собственную недальновидность, идя на поводу у мошенников. В результате нет ни \"сертификата\", ни денег.



