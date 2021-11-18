За период с 01 по 10 ноября 2021 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 6 человек погибли и 49 ранены. В каждом четвертом ДТП установлены нарушения правил применения ремней безопасности.

Значительная часть погибших и пострадавших в ДТП – это пассажиры транспортных средств. Основными видами ДТП, в которых пострадали люди, являются столкновения и опрокидывания. Одной из наиболее действенных мер по защите водителя и пассажиров от травм при ДТП является использование ремней безопасности. Пренебрежение ремнем безопасности во время движения транспортного средства в значительной мере повышает риск получения серьезных травм при столкновении или внезапном торможении транспортного средства. Будучи не пристегнутым, пассажир на заднем сидении не только увеличивает риск для собственной жизни, но и ставит под угрозы жизни впереди сидящих людей. Доказано, что вероятность гибели впереди сидящего пассажира увеличивается в пять раз в том случае, если сидящие сзади не пристегнуты. Более половины пассажиров передних сидений выжили бы в ДТП, если бы сидящие на заднем сидении люди пристегнулись.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий на территории Чановского района сотрудниками ГИБДД проводится комплекс целевых рейдов под условным названием «Ремень безопасности». Мероприятия будут проводиться с 18 по 22 ноября 2021 года.

Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование ремней безопасности в соответствии со статьей 12.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району