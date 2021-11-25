За 9 месяцев 2021 года на дорогах России в ДТП погибло 500 детей. 60 процентов погибших детей – это дети-пассажиры. Те дети, за жизнь которых отвечают взрослые...

В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» с 22 по 28 ноября на территории нашего региона проходит социальная кампания «Домой в автолюльке!», включающая информационно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники Отделения ГИБДД района присоединились к региональной кампании: на дорогах р.п. Чаны автоинспекторами организована и проведена акция «Домой в автокресле!», направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и предупреждение правонарушений, связанных с нарушением Правил перевозки маленьких пассажиров. В ходе мероприятия дорожные полицейские проводили разъяснительные беседы с водителями о необходимости не только установки в автомобили детских удерживающих устройств, но и соблюдения всех условий их использования, вручали им памятки по указанной тематике.

Воспитанники кружка «Перекресток» ДЮЦ «Гармония» также присоединись к акции и записали видеообращение к водителям-родителям, которое сотрудники Чановской Госавтоинспекции включили в свой видеоролик «Пассажир маленький-ответственность большая».

Водители, помните: перевозить ребенка в автомобиле можно только с использованием детского удерживающего устройства, ведь цена жизни ребенка несопоставима стоимости удерживающего устройства! Пассажир маленький – ответственность большая!

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району