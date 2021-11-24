С 25 по 30 ноября 2021 года в миграционном пункте Отдела МВД России по Чановскому району проводится акция «Государственные услуги в приоритетном порядке». У вас есть возможность получить адресную справку, оформить регистрацию и получить паспорт за один день. В ходе проведения акции специалисты миграционного пункта расскажут и окажут помощь и содействие гражданам в регистрации на Едином портале оказания государственных и муниципальных услуг (сайт: gosuslugi.ru) и подаче заявлений в электронной форме на получение государственных услуг: по получению адресных справок в случаях получения наследства, получения заграничных паспортов, по оформлению регистрационного учета.

Адрес проведения мероприятия: миграционный пункт Отделам МВД России по Чановскому району, р.п. Чаны ул. Советская, д. 237 кабинет 15.

Напоминаем, что с 1 января 2017 года реализована возможность оплаты государственной пошлины с учетом скидки в 30% для получения государственных услуг по оформлению российских и заграничных паспортов. У вас есть уникальная возможность зарегистрироваться, восстановить учетные записи, если они имелись, подтвердить на портале оказания государственных и муниципальных услуг, подать заявления в электронном виде.

Миграционный пункт

Отдела МВД России по Чановскому району