В целях предотвращения ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, Госавтоинспекцией района в период с 17 по 20 декабря будут проведены оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на выявление состояния опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Также Госавтоинспекция района просит граждан сообщать обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679, 102 или 112.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району