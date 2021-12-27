В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий Госавтоинспекцией района с 20 по 24 декабря 2021 года проводились профилактические мероприятия «Трасса, ребенок на дороге».

Как сообщила врио начальника ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району, старший лейтенант полиции, Торчакова Виктория Вадимовна, к участию в мероприятии было привлечено 8 сотрудников Госавтоинспекции, в период проведения операции нарядами ДПС особое внимание уделялось профилактике правонарушений, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, нарушений скоростного режима, нарушений установленного режима труда и отдыха, а также выявлению водителей, находящихся в утомленном состоянии. Также автоинспекторы следили за недопущением нарушений Правил дорожного движения маленькими пешеходами и правил перевозки детей водителями.

В рамках проверок к административной ответственности привлечен один водитель, допустивший выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, 5 водителей, допустивших превышение установленной скорости движения, и 4 водителя, не предоставивших пешеходам преимущество в движении при проезде перекрестков и пересечении пешеходных переходов. Также за время проведения мероприятий было выявлено 4 факта нарушения правил перевозки детей-пассажиров. Госавтоинспекторы помимо составления административных материалов проводили разъяснительные беседы с нарушителями.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району