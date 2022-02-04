Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района приняли участие в проведение схода граждан села Песчаное Озеро.

Беседуя с жителями села, представители Госавтоинспекции особое внимание уделили проблеме аварийности с участием пешеходов. Было отмечено, что на территории района за январь месяц текущего года произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых 2 человека погибли.

Полицейские напомнили жителям села о предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма, рассказали о проводимых профилактических мероприятиях в данном направлении, призвали взрослых чаще беседовать с детьми о безопасном поведении на дорогах и самим быть в этом примером, а так же призвали собравшихся не садиться за руль в нетрезвом состоянии и информировать о таких фактах правоохранителей.

На встрече обсуждались и другие вопросы, касающиеся безопасности граждан и профилактики правонарушений. В завершении мероприятия полицейские ответили на вопросы граждан.