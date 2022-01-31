В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» обязательным условием привлечения

к трудовой деятельности и прекращения трудовых отношений с иностранными гражданами, временно пребывающими на территории Российской Федерации, либо имеющими разрешение на временное проживание или вид на жительство, является подача уведомления в ГУ МВД России по Новосибирской области (уведомление направляется: по почте по адресу: пр. Дзержинского, д. 12/2, лично – обращение на ул. Есенина, д. 1Г, посредствам Единого портала государственных и муниципальных услуг).

Данная обязанность возлагается как на юридических, так и на физических лиц. Подать такое уведомление работодатель должен в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения трудового договора, заключенного как в письменной, так и в устной форме. Форма соответствующих уведомлений размещена на официальном сайте ГУ МВД России по Новосибирской области http://54.МВД.РФ Государственные услуги по линии миграции→Государственные услуги для иностранных граждан→Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской Федерации→Выдача и оформление иностранным гражданам патентов→Бланки и образцы заявлений.

ГУ МВД России по Новосибирской области напоминает, что в соответствии КоАП РФ не уведомление о заключении или прекращении трудового договора или гражданско-правового договора с иностранным гражданином в установленный срок влечет наложение административного наказания в виде штрафа в размере от 2000 до 800000 тысяч рублей, вплоть до административного приостановления деятельности!