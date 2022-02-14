С 8 по 11 февраля, сотрудниками Госавтоинспекции Чановского района и 2-МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, проводилось профилактическое мероприятие под условным названием «Турист», направленное на предупреждение аварийности с участием пассажирского транспорта, осуществляющего междугородние и заказные перевозки, в том числе к местам отдыха людей. Внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, наличию ремней безопасности, режиму труда и отдыха водителей.

За время проведения данного мероприятия, в ходе осуществления автоинспекторами рейдов, было проверено более 50 единиц автотранспорта осуществляющего пассажирские перевозки, выявлено 20 нарушений правил безопасности при пассажирских перевозках.

Госавтоинспекция Чановского района