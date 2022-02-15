Национальный проект«Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 регионах страны. Он оказывает большое влияние на транспортную инфраструктуру, строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность трасс. В рамках данного национального проекта, на территории Чановского района был произведен капитальный ремонт 12 километров автомобильной дороги К-02 Чаны-Венгерово-Кыштовка, отделению Госавтоинспекции района выданы два новых служебных автомобиля, а так же современные измерительные приборы.

Главная цель национального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение качества жизни населения.

Главная составляющая Национального проекта «Безопасные и качественные дороги», это федеральный проект «Безопасность дорожного движения», один из четырех федеральных проектов, составляющих БКД, рассчитанный на период до 2030 года.

Основной целью федерального проекта является сокращение смертности в ДТП в три с половиной раза по сравнению с 2017 годом, с доведением уровня социального риска — это количество погибших на 100 тыс. населения — до 4 человек.

Задача очень сложная, но цели проекта выйти на уровень высокоразвитых автомобильных стран с уровнем социального риска 3,5-4 погибших на 100 тыс. населения.

По итогам 12 месяцев 2021 года, на территории Чановского района Новосибирской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых погибло 5 и пострадало 12 человек, социальный риск гибели в ДТП составил 21,28. Планируемый показатель социального риска 9,77 на территории Чановского района в 2021 году, достигнут не был.

Госавтоинспекция района обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой, строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что практически любое нарушение ПДД, представляет опасность для жизни и здоровья.