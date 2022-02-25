В 2020 году на территории Российской Федерации произошло 7610 ДТП, в которых хотя бы один из участников происшествия не был пристёгнут ремнём безопасности, в результате 2584 человека погибли и 8088 получили ранения. При этом если из числа не пристёгнутых ремнём безопасности погиб каждый пятый, то будучи пристёгнутым, погиб только каждый тридцать восьмой. Таким образом, в случае неприменения ремней безопасности водителем или пассажиром вероятность гибели возрастает практически в 8 раз, тогда как при их использовании возможность избежать травм в автоаварии увеличивается в 3,5 раза.



Ремни безопасности уже много лет спасают людей от серьезных повреждений во время аварий, но многие водители и их пассажиры до сих пор игнорируют опасность и ездят не пристегнутыми, не понимая, что это может стоить им жизни.



Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование ремней безопасности в соответствии со статьей 12.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей.



Водители и пассажиры! Берегите свою жизнь и жизнь близких, используйте ремни безопасности!



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району