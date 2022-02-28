В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП с участием автобусов особо малого класса и снижения тяжести их последствий сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району и 2-МОЭТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области на территории района в период с 28 января по 28 февраля 2022 года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Микроавтобус».



Особое внимание автоинспекторы уделяли соблюдению водителями микроавтобусов ПДД РФ, проверяли законность осуществления перевозок пассажиров, наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, техническое состояние автобусов (микроавтобусов), наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение технического осмотра, выполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов.



За время проведения профилактических мероприятий госавтоинспекторами проверено 49 «микроавтобусов», выявлено 21 правонарушение, к административной ответственности привлечено одно должностное лицо и 20 водителей транспортных средств.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району