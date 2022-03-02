Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой использовать световозвращающие элементы на своей одежде и одежде своего ребенка.



Ношение фликера снижает риск наезда в темное время суток в 6-8 раз. При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со световозвращающим элементом с расстояния 130–140 метров, тогда как без него – лишь с 25–40 метров.



Правила ношения фликеров просты: используйте несколько небольших светоотражающих элементов, это увеличит вероятность, что свет фар попадет хоть на какой-то из них. Выберите самые приметные места: предплечье, ручка рюкзака, пояс, нагрудный карман, шапка. Оптимально использовать 4 фликера, которые хорошо просматриваются с левой и правой стороны, спереди и сзади. Рекомендуемая площадь световозвращающего материала на одежде 0,07–0,10 кв. метра.





ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району