Затемненные стекла или покрытия негативно влияют на безопасность на дороге, обзор для водителя ухудшается. Полиция предупреждает: при использовании тонированных стекол у водителей увеличивается время реакции и ухудшается распознавание слабоконтрастных объектов, тонировка снижает расстояние и скорость распознавания объектов в темное время суток, тем самым повышая уровень опасности на дороге. Особенно высок риск в ночное время, когда отсутствие достаточного освещения может привести к ДТП не только в транспортном потоке, но и во дворах.



Согласно техническому регламенту ветровое стекло и стекла, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должны пропускать свет не менее чем на 70%. Тонировка прочих стекол не запрещена (за исключением зеркальной тонировки).



За нарушение регламента предусмотрена административная ответственность по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств») в виде штрафа в размере 500 рублей.



При отказе водителя устранить нарушение на месте ему вручается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения. Водители, не выполнившие требование, будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», которая влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, а регистрация транспортного средства может быть аннулирована.



Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает привести свои автомобили в состояние, соответствующее техническому регламенту о безопасности транспортных средств.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району