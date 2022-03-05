В подразделениях
Госавтоинспекции Новосибирской области осуществляется прием граждан на
вакантные должности.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- гражданство РФ;
- возраст не старше 35 лет;
- образование не ниже среднего (полного) общего;
- наличие водительского удостоверения;
- годные к военной службе или отслужившие в Вооруженных силах РФ.
В период службы предоставляются социальные гарантии:
- стабильная заработная плата;
- льготное исчисление выслуги лет для начисления пенсии 1 год за 1,5 года;
- оплачиваемый проезд по России к месту отдыха сотруднику и члену его семьи;
- предоставление путевок в санатории и дома отдыха МВД (Анапа, Сочи, Крым, Подмосковье);
- 100% оплата больничного листа по временной нетрудоспособности сотрудника.
Следует отметить, что в региональной Госавтоинспекции созданы надлежащие организационно-технические условия службы, что немаловажно при выборе профессии – в настоящее время оснащенность новыми автомобилями составляет около 90 %: в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019-2021 годах в дорожно-патрульную службу ГИБДД Новосибирской области поступило 410 автомобилей.
По вопросам трудоустройства просьба обращаться по телефонам:
232-22-97, 232-13-23, 232-60-04.