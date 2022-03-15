По итогам 2 месяцев текущего года на территории Новосибирской области по вине водителей транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 27 получили ранения различной степени тяжести.



С 15 по 18 марта 2022 года Госавтоинспекция Чановского района проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Юридические лица», в ходе которого проверит соблюдение ПДД РФ водителями транспортных средств, находящихся в собственности юридических лиц.



Цель мероприятий – усиление охраны общественного порядка, предупреждение ДТП с участием транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, пресечение нарушений ПДД, являющихся основными причинами ДТП.



Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, юридическим лицам о необходимости неукоснительного соблюдения требований ПДД РФ, а также об обеспечении соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и недопущении эксплуатации транспортных средств при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району