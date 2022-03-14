Железнодорожный переезд 2932 км на станции «Чаны» Чановского района будет закрыт для проезда транспортных средств в связи с производством неотложных путевых работ 15 марта 2022 года с 14 до 19 часов местного времени.

Пропуск транспортных средств будет осуществляться через путепровод.

Госавтоинспекция обращает пристальное внимание водителей на необходимость соблюдения правил дорожного движения в местах производства дорожных работ: строго выполняйте требования временных дорожных знаков и разметки, не отвлекайтесь от дорожной обстановки и не создавайте аварийно-опасные ситуации.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району