Актуальность обеспечения безопасности дорожного движения растет, и это объясняется увеличением количества автомобилей на дорогах. В таких условиях большое значение приобретает выполнение правил дорожного движения для детей, которые являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения.

Несчастные случаи, происходящие с детьми на дорогах, чаще всего вызваны выходом на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом или из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия, игрой на проезжей части, ходьбой по проезжей части. Эти действия ребенок производит из-за неспособности оценить реальную опасность, грозящую ему на дороге. Поэтому правила дорожного движения для детей дошкольного возраста и школьников имеют огромное значение для сохранения их жизни и здоровья, и родители должны воспитывать в своих детях уважение к Правилам и осознание того, что их неукоснительное соблюдение является обязательным.

Восемь основных правил безопасного поведения на дороге для юных пешеходов:

1. Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Водитель не может остановить машину сразу.

2. Выходите на проезжую часть, только убедившись в отсутствии приближающегося транспорта и слева, и справа.

3. Очень опасен выход из-за стоящих у тротуара автомашин – они закрывают Вам обзор дороги. Сначала нужно выглянуть на дорогу и оценить обстановку на ней и только убедившись в безопасности переходите ее.

4. При выходе из автобуса не выбегайте из-за него на дорогу. Подождите, пока он отъедет и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.

5. При выходе из автобуса пройдите на тротуар, дойдите до ближайшего пешеходного перехода и перейдите проезжую часть.

6. Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода – в этом месте водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.

7. Нельзя выезжать на проезжую часть на скейтах, самокатах и роликовых коньках.

8. Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Лучше это делать во дворе или на детской площадке.

Четыре основных правила для юных велосипедистов:

1. Нельзя выезжать на проезжую часть на велосипедах детям до 14 лет.

2. Детям старше 14 лет и знающим Правила дорожного движения можно ездить на велосипеде на расстоянии не более 1 метра от тротуара.

3. Нельзя перевозить пассажиров на раме или на багажнике.

4. По пешеходному переходу нужно двигаться только пешком, ведя велосипед за руль.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району