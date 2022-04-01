Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением Правил дорожного движения, поскольку приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.



Исследования, проведенные специалистами в области безопасности дорожного движения, показывают, что при концентрации содержания алкоголя в крови, даже если это один промилле (один грамм чистого алкоголя в одном литре крови), что приблизительно соответствует употреблению водителем 150 граммов водки, вероятность совершения ДТП в 5-10 раз больше, чем в случаях полного отсутствия алкоголя. При этом вероятность погибнуть в ДТП увеличивается более чем в 2,5 раза, а получить травму – более чем в 2 раза. При уровне алкоголя в крови, равном 1,5 промилле, вероятность совершить ДТП увеличивается в 55 раз, а погибнуть – в 16 раз.



Автоинспекторы напоминают, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности с назначением наказания вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.



Госавтоинспекция района просит граждан сообщать обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679, 102 или 112.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району