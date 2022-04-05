Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Согласно пункту 14.1 Правил на нерегулируемом пешеходном переходе водитель транспортного средства, приближающегося к такому переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступающих на нее для осуществления перехода. Однако и пешеходы обязаны принимать все возможные меры предосторожности и не создавать для водителей критических ситуаций, выходя на проезжую часть перед находящимся близко транспортным средством.

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам, могут продолжать движение, убедившись, что перед указанным транспортным средством нет пешеходов.



При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

За невыполнение водителями требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 руб. (ст. 12.18 КоАП РФ).



Термин «уступить дорогу» пешеходу в этом случае, означает, что водитель не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если может вынудить пешехода изменить направление движения или скорость (п. 1.2 ПДД).



Правилами дорожного движения предусмотрены следующие случаи, при которых водитель обязан уступить дорогу пешеходу:

а) если на регулируемом пешеходном переходе включается разрешающий сигнал светофора, то водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления (п. 14.3 ПДД);

б) если водитель приближается к нерегулируемому пешеходному переходу, то он обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода (п. 14.1 ПДД);

в) если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение разрешается после перехода дороги пешеходом (п. 14.2 ПДД);

г) если посадка и высадка пассажиров производится с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней, водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей) (п. 14.6 ПДД).

д) во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью (п. 14.5 ПДД).



Пассажир становится пешеходом в тот момент, как он ступил на асфальт. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам, навстречу движению транспортных средств.

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.





На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет безопасен.





Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: ПДД достаточно подробно распределяют приоритет между движением пешеходов и транспортных средств, и их соблюдение позволит сохранить жизнь и здоровье.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району