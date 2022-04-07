Нарушение правил пересечения проезжей части, не предоставление преимущества в движении и нарушение правил маневрирования являются частыми причинами ДТП с велосипедистами. Именно поэтому Госавтоинспекция рекомендует оценившим по достоинству этот мобильный вид транспорта, уделить время и повторить ПДД.

Следует помнить, что езда по проезжей части лицам, не достигшим 14 лет запрещена, желательно, чтобы катание на велосипеде несовершеннолетних проходило под контролем взрослых, особенно это касается младших школьников.



Тем, кому передвигаться по проезжей части разрешено, нужно знать, что правилами допускается движение только по правому краю попутного направления. Кроме того, не разрешается выезжать на пешеходный переход, необходимо спешиться и перейти, перемещая велосипед рядом с собой.



Правильное применение экипировки (шлем, налокотники и наколенники) обеспечит велосипедисту пассивную защиту на дороге, а световозвращатели сделают его заметным для других участников дорожного движения.

Условные обозначения, которые используются велосипедистами для обозначения своих маневров, например, о повороте или остановке, также будут не лишними.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району