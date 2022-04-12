В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий Госавтоинспекцией Чановского района в период с 08 по 11 апреля 2022 года проводились оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» и «Пешеходнывый переход».



В период проведения операции нарядами ДПС особое внимание уделялось профилактике правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, не предоставлением пешеходам преимущества в движении, с нарушением Правил дорожного движения пешеходами.

В ходе проведения мероприятия автоинспекторы предотвратили 2 случая управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии опьянения.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району