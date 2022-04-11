Госавтоинспекция обращает внимание родителей, допустивших к управлению мототранспортом несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, что материал в отношении такого водителя направляется в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о постановке нарушителя ПДД на учет в полиции. Кроме того, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.



ГИБДД напоминает, что водители и пассажиры мототехники являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. В отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20 км/ч, чтобы пострадать: сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема – получить черепно-мозговую травму. Родителям, покупая своему ребёнку скутер или мопед, не следует забывать, что это не только дорогая и интересная игрушка. Это транспортное средство повышенной опасности, которое развивает скорость до 60 км/ч и более, однако менее устойчивое, чем автомобиль, и его водитель более уязвим, так как ничем не защищён.

Разрешая своему ребёнку сесть за руль мопеда или просто велосипеда, спросите себя, знает ли ребёнок основные правила движения, способен ли он адекватно реагировать на сложную, постоянно меняющуюся дорожную обстановку.

Выезжать на мопеде на дороги общего пользования можно только с 16 лет. В обязательном порядке необходимо использовать мотошлем. Ответственность за это и за техническое состояние транспортного средства лежит на родителях. Также родителям необходимо знать, что по правилам дорожного движения владельцу мопеда или скутера необходимо иметь удостоверение водителя категории «М».

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району