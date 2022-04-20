

В подразделениях Госавтоинспекции Новосибирской области осуществляется прием граждан на вакантные должности.



Требования, предъявляемые к кандидатам:

- гражданство РФ;

- возраст не старше 35 лет;

- образование не ниже среднего (полного) общего;

- наличие водительского удостоверения;

- годные к военной службе или отслужившие в Вооруженных силах РФ.



В период службы предоставляются социальные гарантии:

- стабильная заработная плата;

- льготное исчисление выслуги лет для начисления пенсии 1 год за 1,5 года;

- оплачиваемый проезд по России к месту отдыха сотруднику и члену его семьи;

- предоставление путевок в санатории и дома отдыха МВД (Анапа, Сочи, Крым, Подмосковье);

- 100% оплата больничного листа по временной нетрудоспособности сотрудника.



Следует отметить, что в региональной Госавтоинспекции созданы надлежащие организационно-технические условия службы, что немаловажно при выборе профессии – в настоящее время оснащенность новыми автомобилями составляет около 90 %: в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019-2021 годах в дорожно-патрульную службу ГИБДД Новосибирской области поступило 410 автомобилей.



По вопросам трудоустройства просьба обращаться по телефонам:

232-22-97, 232-13-23, 232-60-04.