12 апреля текущего года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 626 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353».

Пунктом 5 Особенностей разрешительных режимов в сфере транспорта (приложение № 14 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353) установлено, что действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, продлеваются на 3 года.

Продление указанного срока не требует внесения дополнительных изменений в водительские удостоверения.

Начальник экзаменационного отделения 2МОЭТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области И.В.Булдаков