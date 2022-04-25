По итогам 3 месяцев 2022 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 382 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 54 человека погибли и 483 ранены, из них 53 факта наезда на пешеходов на пешеходных переходах, в результате которых погиб 1 и ранено 53 пешехода.

За истекший период 2022 года на территории Чановского района в ДТП погибли три пешехода.



Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов – это одно из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции. Наезды на пешеходов, как констатирует печальная статистика, в большинстве случаев заканчиваются трагически. Слишком не равны весовые категории между металлическим автомобилем и уязвимым человеческим телом.



Одна из основных задач проводимых мероприятий – это повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны «бесколесных» участников дорожного движения, а также привлечение внимания водителей к пешеходам.



В целях профилактики ДТП с участием пешеходов Госавтоинспекцией Чановского района в период с 25 по 27 апреля 2022 года на территории района проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Пешеходный переход». В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД уделят особое внимание пресечению таких нарушений ПДД как переход проезжей части в неустановленном месте, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району