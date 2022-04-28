



По статистике, каждый третий пассажир не пристегивается ремнем безопасности, выходит из машины с нарушением ПДД, а также мешает и отвлекает водителя от управления транспортным средством. И, казалось бы, эта проблема не касается водителей. Ведь соблюдать или не соблюдать закон – личное дело каждого. Но не все так просто. Знаете ли вы, что за нарушение ПДД пассажиром водитель может ответить рублем, правами и даже свободой?

Вот основные нарушения Правил дорожного движения пассажирами, за которые придется ответить водителю:

1. Пассажир отвлекает водителя.Речь идет о подпункте 5.2 ПДД РФ пункта 5 «Обязанности пассажиров транспортных средств», запрещающем отвлекать водителя во время движения транспортного средства. Если из-за отвлечения внимания пассажиром водитель попадет в ДТП, он не сможет оправдаться тем, что причиной аварии стал пассажир. За последствия аварии будет отвечать водитель.





2.Не пристегнутый ремень пассажира. За не пристегнутого пассажира водитель заплатит согласно статье 12.6 КоАП РФ штраф в размере 1 000 рублей. Если будет не пристегнут сам – еще 1 000 рублей. Но также оштрафуют на 500 рублей и пассажира согласно части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Если не пристегнуты все пассажиры, тогда водителя ждет суммирование штрафов за каждого нарушителя ПДД. Если один из не пристегнутых пассажиров – ребенок младше 12 лет, водитель будет привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ за перевозку детей в нарушение ПДД, санкция которой предусматривает штраф в размере 3000 рублей.

Более серьезная ответственность (как административная, так и уголовная) может грозить водителю за не пристегнутого пассажира в случае ДТП, в котором, как это обычно и бывает, не пристегнутый пассажир может пострадать физически.

Например, если не пристегнутый пассажир, которого водитель не обязал пристегнуться, получил легкие телесные повреждения, тому, кто был за рулем, грозит административная ответственность по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ, предусматривающая штраф в размере от 2 500 до 5 000 рублей или лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет.

Если пассажир получит повреждения средней тяжести, водителя, допустившего перевозку не пристегнутого пассажира, ждет ответственность по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (штраф от 10 000-25 000 рублей или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет).

Если не пристегнутый пассажир получил тяжкий вред или погиб, водителю может грозить до 5 лет лишения свободы. Если погибших пассажиров несколько – срок может составить до 7 лет (при условии, что водитель был трезв, в противном случае – до 15 лет лишения свободы).

Если водители и не желают по каким-то причинам думать о здоровье своих пассажиров, вышеуказанные санкции должны ВСЕГДА заставлять водителя заботиться о том, чтобы все пассажиры в машине ОБЯЗАТЕЛЬНО были пристегнуты ремнями безопасности!

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району