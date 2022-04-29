Существуют ли ПДД для средств индивидуальной мобильности?

Средство индивидуальной мобильности – устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.



Средства индивидуальной мобильности не являются транспортными средствами (в отличие от тех же велосипедов). В определении прямо говорится, что это устройства, а не транспортные средства. То есть правила дорожного движения, регламентирующие движение транспортных средств, к средствам индивидуальной мобильности не относятся.

Но лицо, использующее СИМ, является участником дорожного движения: передвигаясь на средствах индивидуальной мобильности, Вы считаетесь ПЕШЕХОДОМ!

-Катайтесь в безопасных местах: там, где нет движения транспорта;

-Носите средства пассивной защиты (велошлем, наколенники, налокотники) и светоотражатели;

-Чтобы перейти дорогу, нужно «спешиться», взять устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному переходу пешком, подчиняясь правилам для пешеходов;

-Выезжать на проезжую часть дороги на этих устройствах НЕЛЬЗЯ!

Некоторые устройства, схожие по конструкции с СИМ, могут иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и (или) максимальную конструктивную скорость более 50 км/ч. Такие устройства в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» относятся к мототранспортным средствам категории I, должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 и для управления ими необходимо наличие специального права управления транспортными средствами категории «М» или «А (А1)».

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району