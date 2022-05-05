Велосипедист зачастую абсолютно беззащитен перед водителями других видов транспорта. Причем если речь идет о юных велосипедистах, то ситуацию усугубляет плохое знание Правил дорожного движения. Более того, не все заботятся об экипировке: на них нет ни шлема, ни наколенников, ни налокотников.

Как велосипедистам избежать трагедии на дороге? Выход один – соблюдать Правила дорожного движения и их рекомендации для детей.

Согласно Правилам дорожного движения велосипедисты возрастом до 14 лет могут ездить:

по тротуарам;

по велопешеходной дорожке;

по пешеходной дорожке;

по велосипедной дорожке;

в пределах пешеходной зоны.

Также существует ряд запретов для юных велосипедистов. Нельзя:

Переезжать дорогу по пешеходному переходу. Можно идти только пешком и вести велосипед рядом! Ездить, не держась за руль. Перевозить груз, мешающий управлению. Двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки. Двигаться по автомагистралям. Пользоваться во время движения телефоном без гарнитуры. Управлять велосипедом в наушниках.

Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал. Также он должен быть оборудован:

спереди – световозвращателем и фонарем или фарой белого цвета,

сзади – световозвращателем или фонарем красного цвета,

с каждой боковой стороны – световозвращателем оранжевого или красного цвета.

Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления. На велосипеде при движении должны быть включены ходовые огни или фара, поскольку пункт 19.5 ПДД обязывает сделать это водителей любых транспортных средств, а не только механических.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району