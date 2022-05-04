Госавтоинспекция района напоминает водителям, что
в соответствии с Правилами дорожного движения им запрещено использовать во
время движения мобильный телефон.
Подобное ограничение действует во многих странах, в том числе в России. Согласно пункту 2.7 Правил дорожного движения РФ водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.
Проведенные исследования использования телефона во время движения, как для звонков, так и для набора сообщений, показывают, что в 100% случаев водитель не способен быстро и качественно вести машину, соблюдая все требования Правил дорожного движения. А разговор по мобильному телефону во время вождения увеличивает шанс попасть в ДТП в четыре раза.
Пешеходы тоже часто становятся участниками ДТП
из-за невнимательности: нередко они отвечают на звонок или пишут сообщения,
идут через дорогу в капюшоне, наушниках и темных очках, все эти аксессуары
делают переход дороги очень опасным – можно не услышать звук приближающегося
автомобиля и не успеть отреагировать.
Водитель и пешеход! Внимательность на дороге жизненно важна для всех!
ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району