Госавтоинспекция района напоминает водителям, что в соответствии с Правилами дорожного движения им запрещено использовать во время движения мобильный телефон.



Подобное ограничение действует во многих странах, в том числе в России. Согласно пункту 2.7 Правил дорожного движения РФ водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.



Проведенные исследования использования телефона во время движения, как для звонков, так и для набора сообщений, показывают, что в 100% случаев водитель не способен быстро и качественно вести машину, соблюдая все требования Правил дорожного движения. А разговор по мобильному телефону во время вождения увеличивает шанс попасть в ДТП в четыре раза.

Пешеходы тоже часто становятся участниками ДТП из-за невнимательности: нередко они отвечают на звонок или пишут сообщения, идут через дорогу в капюшоне, наушниках и темных очках, все эти аксессуары делают переход дороги очень опасным – можно не услышать звук приближающегося автомобиля и не успеть отреагировать.



Водитель и пешеход! Внимательность на дороге жизненно важна для всех!



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району