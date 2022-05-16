В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее двух лет, а также с участием учебных транспортных средств ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району и 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области в период с 11 по 13 мая провели оперативно-профилактические мероприятия «Учебное транспортное средство».



В период операции работа нарядов дорожно-патрульной службы была направлена на пресечение нарушений требований Правил дорожного движения начинающими водителями, проверено техническое состояние учебных автомобилей, соответствие их конструкции условиям обеспечения безопасности дорожного движения, наличие необходимых документов у инструкторов.



За период проведения профилактических мероприятий к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены 11 водителей, имеющих стаж управления транспортным средством менее двух лет, а также 7 мастеров производственного обучения, допустивших нарушения требований КоАП РФ.

Госавтоинспекция Чановского района