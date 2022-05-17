Уважаемые родители! Задумываясь о покупке мотоцикла, мопеда или скутера для своего несовершеннолетнего ребенка, будьте благоразумными и не подвергайте детей лишний раз опасности. Беседуйте о соблюдении правил дорожного движения со своими детьми! Не допускайте к транспортными средствами несовершеннолетних, не достигших разрешенного к управлению возраста и не имеющих водительского удостоверения соответствующей категории!

Разъясняем, что управление мопедом (скутером) разрешено лицам, достигшим 16-летнего возраста и для управления мопедами и скутерами в настоящее время требуется получить водительское удостоверение категории «М», к управлению мотоциклом, объём двигателя которого до 125 см3 (права категории А1), допускаются лица, которым исполнилось 16 лет. Получить водительское удостоверение на мотоцикл (права категории А) возможно по достижению 18 лет, на всех водителей данных категорий транспортных средств распространяются составы административных правонарушений, предусмотренных главой 12 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему транспортным средством и не имеющим права управления транспортным средством, будет применено административное наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Также предусмотрена административная ответственность в отношении лица, передавшего управление лицу, не имеющему права управления транспортным средством, а именно статья 12.7 ч.3 КоАП РФ – передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права, — влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий не повторяйте чужих ошибок!

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району