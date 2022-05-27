В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП с участием автобусов и снижения тяжести их последствий сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району и 2-МОЭТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области на территории района в период с 23 по 26 мая 2022 года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».



Особое внимание автоинспекторы уделяли соблюдению водителями автобусов ПДД РФ, проверяли законность осуществления перевозок пассажиров, наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, техническое состояние автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение технического осмотра, выполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов.



За время проведения профилактических мероприятий госавтоинспекторами выявлено 24 правонарушения: к административной ответственности привлечено одно должностное лицо и 23 водителя автобусов.



Госавтоинспекция Чановского района