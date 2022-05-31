Проведенный анализ показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Каждый знает, что алкоголь и автомобиль – несовместимые вещи. Под влиянием алкоголя процессы восприятия человеком окружающей действительности изменяются: снижается скорость реакции, что не позволяет водителю правильно оценить сложившуюся на дороге ситуацию, а снижение критичности провоцирует его на резкие непрогнозируемые маневры, что может привести к аварии с тяжкими последствиями.



Известно, что реакция организма и времени выведения алкоголя и продуктов его распада у людей индивидуальны и зависят от многих факторов. В целом алкоголь выводится из крови человека до 20 часов. Следует помнить, если со времени принятия алкоголя прошло более 8 часов и чувствуется головная боль, тремор, сухость во рту, вялость, раздражительность, жажда, скорее всего, это похмелье. Управлять автомобилем в таком состоянии опасно! Необходимо воздержаться от поездки!



Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности с назначением наказания вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.



Также Госавтоинспекция района просит граждан сообщать обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679, 102 или 112.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району