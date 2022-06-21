Мы давно привыкли к полоскам, отражающим свет, на полицейской форме, одежде работников ремонтных служб. И далеко не все знают о том, что существуют фликеры, носить которые должен каждый пешеход, и, желательно, не только в темное время суток. Принцип действия прост: свет, попадающий на пластиковую поверхность, концентрируется, возвращаясь в виде узкого пучка света.





В условиях плохой видимости заметить пешехода водитель может только на расстоянии около тридцати метров. Фликер многократно увеличивает шанс пешехода или велосипедиста быть вовремя замеченным – расстояние, с которого видно яркую точку, превышает 130 метров. При дальнем свете фар это расстояние может достигать четырехсот метров.





Светоотражающие элементы необходимо носить не только пешеходам из группы риска: пожилым людям и детям. 1 июля 2015 года вступили в силу изменения, касающиеся фликеров. Теперь участники дорожного движения, двигающиеся по дорогам вне населенных пунктов в темное время суток, обязаны закреплять на одежде элементы, отражающие свет фар.

Но лучше носить специальные световозвращатели для пешеходов постоянно: не нужно снимать их ни двигаясь вдоль оживленных трасс, ни по территории, где много пешеходных переходов, ни по местности, где транспортные средства вообще редко ездят. Не снимайте их ни днем, ни ночью, особенно с повседневной одежды детей. Фликеры и безопасность детей на дорогах находятся в прямой взаимосвязи, что уже доказано опытом их использования.





Однако не следует думать, что можно разместить фликеры, и безопасность детей на дорогах будет обеспечена. Правила ПДД для детей должны быть столь же хорошо знакомым материалом, как и буквы русского алфавита.

Безопасность дорожного движения для детей заключается в постоянном изучении (повторении) правил.





Взрослые регулярно должны:

· знакомить детей с правилами простым языком, доступным для их понимания;

· в качестве примеров использовать реальные дорожные ситуации, увиденные во время прогулок;

· указывать ребенку на нарушителей правил безопасности, объяснять, к чему могут привести их необдуманные поступки;

· закреплять полученные знания, используя детские игры и книги со стихами и рассказами на дорожную тему.





Но лучшим уроком безопасности для детей всегда является личный пример родителей и педагогов. Халатность, безразличие, Ваш отрицательный пример или надежда на русский «авось» способны убить Вашего ребенка! Сделайте первый шаг к тому, чтобы никогда этого не допустить, прямо сейчас.