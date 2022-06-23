Стражи порядка обращают внимание взрослых на необходимость напомнить юным участникам дорожного движения правила, от соблюдения которых могут зависеть здоровье и жизнь.

В летний период существенно возрастает риск получения ребенком травмы в результате ДТП. Напоминая юным пешеходам правила поведения на дорогах, родители и педагоги зачастую упускают очень важный аспект – движение транспорта по дворовым территориям. Казалось бы, в родном дворе для ребенка все привычно и знакомо, нет интенсивного движения автомобилей, как на дороге.

К сожалению, наши дворы давно перестали быть безопасными. Большое количество припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи, другие постройки создают «слепые зоны» – места с ограниченной видимостью. Даже находясь на прогулке с малышом, родители не всегда успевают среагировать на его передвижения, нескольких секунд бывает достаточно, чтобы, догоняя мячик, ребенок выбежал под колеса автомобиля. Для того, чтобы избежать опасных ситуаций, Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять несовершеннолетних во дворе без присмотра. Если вы отпускаете ребенка на самостоятельную прогулку, убедитесь, что он понимает: выбегать перед движущимся транспортом нельзя, необходимо научиться внимательно смотреть по сторонам, чтобы определить нет ли приближающихся машин/мопедов/велосипедов. Необходимо, чтобы дети понимали – нельзя без оглядки выбегать из подъезда, арки, прятаться за автомобилями.

Также сотрудники ОГИБДД просят водителей быть крайне внимательными при совершении маневров во дворах: нередки случаи, когда маленький ребенок, находясь неподалеку от машины, попадает под колеса только потому, что двигаясь задним ходом, водитель (как правило, родственник) не заметил его – малыш, находящийся позади автомобиля, попадает в «слепую зону». В подобной ситуации маленького ребенка могут не «увидеть» и специальные датчики («парктроники») и видеокамеры.

Уважаемые чановцы! ОГИБДД просит Вас быть очень внимательными при движении по дворовым территориям, неукоснительно соблюдать скоростной режим и провести с детьми беседы о простых, но эффективных правилах безопасности.

Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району А.В. Семенов