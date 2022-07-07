В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» к полномочиям органов местного самоуправления относится реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Такие мероприятия включают работы по ремонту и содержанию дорог.

Контролирующим (надзорным) органом в части выполнения органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения выступает

государственный инспектор дорожного надзора Госавтоинспекции. Если в ходе проведения профилактических мероприятий инспектором обнаружено нарушение ГОСТов по содержанию и обслуживанию автодорог, соответствующему органу местного самоуправления объявляется предостережение с указанием сроков устранения выявленных недостатков. В случае если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, госинспектор вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное п. 1 ч. 2 статьи 90 Федерального закона № 248, с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предостережения в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения: обращается в суд с требованием о принудительном исполнении предостережения, если такая мера предусмотрена законодательством, либо составляет в отношении виновных должностных и юридических лиц административный материал по ст. 12.34 или 19.5 КоАП РФ.

Согласно ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предостережения (представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району



