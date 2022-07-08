Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района проведут на территории района ОПМ «Нетрезвый водитель»



Одним из самых грубых нарушений Правил дорожного движения является управления транспортным средством в состоянии опьянения. Данный вид нарушения приводит к тяжёлым, а иногда и непоправимым последствиям при дорожно-транспортных происшествиях. В целях профилактики нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), с 8 по 11 июля на территории Чановского района сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».



Госавтоинспекция напоминает, что согласно п. 2.7 ПДД РФ водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения; передавать управление ТС лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии.

За вышеуказанные нарушения грозит следующая ответственность: – водителям, находящимся в состоянии опьянения в соответствии со ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 30 тыс. рублей и лишение управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет; – за передачу управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения согласно ст. 12.8 ч.2 КоАП РФ грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет, – за управление ТС водителем, находящимся состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным права управления согласно ст. 12.8 ч.3 КоАП РФ предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф 30 тыс. рублей. – за невыполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения согласно ст.12.26 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тыс.рублей с лишением права управления ТС на срок от 1,5-2 лет. – за управление ТС водителем находящихся в состоянии алкогольного опьянения повторно, в соответствии со ст. 264 прим. 1 УК РФ предусмотрен штраф от 200-300 тыс.руб, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району