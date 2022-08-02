31 июля в вечернее время неизвестный путём свободного доступа проник в гараж и угнал автомобиль «ВАЗ-21014», принадлежащий жителю деревни Сергино Чановского района. Хозяин транспортного средства сообщил о случившемся в полицию. Ущерб от преступления составил более 160 тысяч рублей.

Вскоре сотрудниками ГИБДД на автодороге «Д.Сергино - с.Погорелка» подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 24-летний житель Чановского района. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения».

Транспортное средство возвращено законному владельцу. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.