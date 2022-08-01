В Новосибирской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»



В период с 1 по 7 августа 2022 года сотрудники Госавтоинспекции будут более пристально осуществлять контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта, а также проверят вышедшие на линию автобусы на предмет технических неисправностей.



В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта и контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, предъявляемых к перевозке пассажиров, в период с 1 по 7 августа на территории Новосибирской области будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».



Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов. Особое внимание будет уделено организованным перевозкам детей и школьным автобусам.

Все транспортные средства будут проверены на соответствие конструкции, технического состояния, оборудования и наличие необходимой документации. Для проверки общественного транспорта, работающего на городских и районных маршрутах, будут использованы различные формы контроля.