Сегодня около 13:10 46-летний мужчина (лишен права управления транспортными средствами в ноябре 2021 года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения),

двигался на автомобиле LADA XRay по грунтовой дороге со стороны села Малый Тебис в направлении рабочего посёлка Чаны и на 4 км автодороги не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.



В результате происшествия водитель от полученных травм скончался в Чановской Центральной районной больнице.

Двое мужчин-пассажиров 1980 и 1986 годов рождения с различными травмами госпитализированы.



В настоящее время проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.