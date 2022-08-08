В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий Госавтоинспекцией Чановского района проводились оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» и «Пешеходный переход».



В период проведения операции нарядами ДПС особое внимание уделялось профилактике правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, не предоставлением пешеходам преимущества в движении, с нарушением Правил дорожного движения пешеходами.



В рамках проверок к административной ответственности привлечен 1 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, 1 водитель, не предоставивший пешеходам преимущество в движении при проезде перекрестков и пересечении пешеходных переходов, и 1 пешеход, нарушивший Правила дорожного движения.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району