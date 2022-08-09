В настоящее время все большую популярность среди несовершеннолетних приобретают средства индивидуальной мобильности (СИМ) – роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, мноколеса и иные аналогичные средства передвижения, но, упрощая жизнь пользователям этих средств, они одновременно усложняют ее другим участникам дорожного движения и подвергают жизнь и тех, и других опасности.



С точки зрения Правил дорожного движения передвигающийся на средствах индивидуальной мобильности считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов:

1. Передвигаться на СИМ можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта – в парках, скверах, дворах и на специально отведенных для катания площадках.

2. Чтобы перейти дорогу, нужно «спешиться», взять устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному переходу, подчиняясь правилам для пешеходов.

3. Выезжать на СИМ на проезжую часть дороги НЕЛЬЗЯ!



При использовании СИМ соблюдай правила безопасности:

1. Используй защитную экипировку: велошлем, наколенники, налокотники.

2. Старайся выбирать для катания ровную поверхность.

3. Будь внимателен и осторожен, чтобы не наехать на других людей и не нанести им травмы.

4. Соблюдай безопасную дистанцию до любых объектов или предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.

5. Сохраняй безопасную скорость, останавливайся плавно и аккуратно.

6. Не пользуйся во время движения мобильным телефоном, наушниками и другими гаджетами.

7. Откажись от управления при недостаточной освещенности, в узких пространствах, при больших скоплениях людей, а также в местах, где много помех и препятствий.

8. Вовремя заряжай аккумулятор устройства.

9. Носи световозвращающие элементы (фликеры), чтобы быть заметным.



Уважаемые родители! Покупая ребенку средства индивидуальной мобильности, важно понимать, что это не игрушка! Объясните детям основные правила безопасного поведения на улице во время катания. Помните, что неукоснительное их соблюдение – это залог сохранения жизни и здоровья Ваших детей!



ОГИБДД ОМВД России по Чановскому району