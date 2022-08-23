Серьезную опасность для жизни и здоровья населения в современных условиях, представляют дорожно-транспортные происшествия, которые нередко приводят к гибели участников дорожного движения, причинению вреда их здоровью и имуществу.



Одной из причин ДТП с тяжкими последствиями является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Выезд на встречную полосу при совершении обгона – это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего при столкновении транспортных средств возрастает сила удара, и это приводит к самым тяжким последствиям. Причина, по которой водители оправдывают грубое нарушение ПДД, чаще всего одна – они куда-то опаздывают либо им не хочется «стоять в пробках». Вместе с тем, даже при скорости 40 км/ч удар от лобового столкновения может оказаться фатальным, а последствия для водителей и пассажиров несоизмеримыми с выигранными минутами.



В соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение – лишение права управления транспортными средствами на срок один год.



Наказание за выезд на встречную полосу движения довольно строгое. Однако самое суровое наказание не может быть дороже жизни, которой зачастую лишаются нарушители ПДД.



Госавтоинспекция района обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району