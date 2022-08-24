В преддверии начала нового учебного года, в целях предотвращения фактов нарушения требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения РФ, Госавтоинспекцией Чановского района 24 и 26 августа 2022 года будет проводиться комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Ребенок – главный пассажир». В этот период сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание предотвращению нарушений правил перевозки детей водителями.



Уважаемые водители, автомобильное удерживающее устройство для перевозки детей – необходимый атрибут, который в случае дорожно-транспортного происшествия способен сохранить жизнь ребенку или обеспечить безопасность при резком торможении или экстренном манёвре.



Детское удерживающее устройство должно соответствовать росту и весу ребенка, при его покупке лучше проконсультироваться со специалистом. Важно, чтобы удерживающее устройство было правильно закреплено в салоне автомобиля, а ребёнок в нём был правильно пристегнут. Для этого на удерживающем устройстве располагаются соответствующие наклейки с размещением инструкции, на которой наглядно описывается правильный способ крепления.



Большинство экспертов предлагают сажать ребенка на самом безопасном месте в автомобиле – за водителем. При лобовом столкновении человек инстинктивно дергает руль в сторону, спасая себя и того, кто находится за ним. Некоторые детские удерживающие устройства позволяют перевозить ребенка и на переднем сиденье. Однако нужно помнить, что в этом случае необходимо в обязательном порядке отключить переднюю пассажирскую подушку безопасности.



ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району